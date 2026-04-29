https://news.day.az/world/1831131.html Китай заявил о важном моменте для ООН Наступил момент для возрождения и усиления ООН. Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, с таким заявлением выступил министр иностранных дел КНР Ван И. "Сейчас самое время поддерживать, возрождать и укреплять ООН", - подчеркнул глава китайского МИД.
Китай заявил о важном моменте для ООН
Наступил момент для возрождения и усиления ООН.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, с таким заявлением выступил министр иностранных дел КНР Ван И.
"Сейчас самое время поддерживать, возрождать и укреплять ООН", - подчеркнул глава китайского МИД.
По словам дипломата, организация должна отстаивать справедливость и правосудие, а также не допускать, чтобы "последнее слово оставалось за тем, у кого кулак мощнее".
Он добавил, что отдельные государства злоупотребляют политикой превосходства силы.
