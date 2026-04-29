В бакинском метрополитене ответили на критику проекта новой станции

Бывший глава Исполнительной власти Ясамальского района, руководитель НПО Сахиб Мамедов заявил, что не считает целесообразным строительство станции "B-5", планируемой рядом со станцией метро Низами. По его словам, данный участок находится в зоне активных подземных вод, а гидрогеологические условия не позволяют реализовывать подобные проекты.

"Это крайне затратный, неэффективный и потенциально опасный проект", - отметил С.Мамедов.

Как передает Day.Az, в Бакинском метрополитене в ответ на запрос Trend сообщили, что в рамках Государственной программы на 2025-2030 годы из 10 запланированных станций метро 6 будут расположены на Фиолетовой линии. Основная цель - продлить линию, начинающуюся с северного направления города, через центр в восточную часть столицы.

"Транспортный анализ Баку, а также данные, собранные на основе цифровой модели города и симуляций, наглядно показали приоритетность продления этой линии.

Станция под проектным названием "B-5" будет расположена на Фиолетовой линии и будет соединена переходом со станцией "Низами" Зеленой линии. В метрополитене такие пересадки позволяют регулировать пассажиропоток, создавать более удобные и разнообразные транспортные условия, а также оптимизировать и расширять транспортную интеграцию. Кроме того, данный переход обеспечит второй выход на станции "Низами", что особенно важно для глубокозалегающих станций".

В ведомстве подчеркнули, что с учетом сложных гидрогеологических условий Баку при проектировании станции и тоннелей были детально изучены геологическая структура, глубина и другие факторы, а также оценены возможные риски.

"В частности, был тщательно проанализирован почти 50-летний опыт эксплуатации участка "Низами-28 Мая", а также влияние различных технологических факторов. Кроме того, изучены мировая практика тоннелестроения, современные технологии, методы бурения и строительства, а также опыт эксплуатации после ввода объектов в эксплуатацию.

Применение современных технологий и методов при строительстве тоннелей и станций даже в условиях сложной геологии подтверждает возможность безопасного проведения работ.

При строительстве станции "B-5" и проходящих через этот участок тоннелей будут использованы передовые технологии, обеспечивающие безопасность с учетом всех возможных рисков", - сказали в метрополитене.