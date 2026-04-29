В Сети появились официальные фотографии нового седана Hongqi H9

Hongqi опубликовала официальные фотографии седана H9 нового поколения. Автомобиль, впервые показанный на Пекинском автосалоне 2026, получил дизайн, вдохновлённый "порядком и этикетом китайских дворцов" с элементами природной эстетики, сообщает IT Home, передает Day.Az со ссылкой на Motor.

Автомобиль получил решётку, названную "горный водопад", U-образную светодиодную оптику и задние фонари "четыре стороны света".

Главная особенность - система Huawei Qiankun ADS 5: двухлучевой лидар с 896 линиями и 40 датчиками. На скорости 120 км/ч система распознаёт препятствие высотой 14 см с расстояния 120 метров.

В салоне Hongqi H9 - два экрана, вставки из кристаллов и дерева. Кроме того, естть мультимедиа на базе HarmonySpace с голосовым помощником MoLA и аудиосистемой HUAWEI SOUND.

H9 получил гибридную установку на базе 2,0-литрового турбодвигателя, адаптивные амортизаторы и пневмоподвеску. Кроме того, есть режим "приватность одним нажатием", с помощью которого отключаются все внешние сети и сбор данных.