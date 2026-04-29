Микаил Джаббаров обсудил с датской компанией производство ветровых турбин в Азербайджане

С датской компанией "Vestas Wind Systems A/S" обсуждена локализация производства ветровых турбин.

Как передает Day.Az, об этом на своей странице в "X" написал министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров.

"Состоялась встреча в формате видеоконференции со старшим вице-президентом датской компании "Vestas Wind Systems A/S" по маркетингу, коммуникациям, устойчивому развитию и связям с общественностью Мортеном Дирхольмом. В ходе встречи мы обсудили возможности сотрудничества по превращению Азербайджана в региональный центр экспорта "зеленой" энергии. Были рассмотрены перспективы реализации совместных проектов, экспорта ветровой энергии в рамках проекта "Зеленый" энергетический коридор" и локализации компанией производства ветровых турбин", - отмечается в публикации.