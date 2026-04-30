В Баку обновлен автобусный парк еще одного маршрута
В соответствии с конкурсом, проведенным Агентством наземного транспорта Азербайджана, обновляются автобусы на пригородном маршруте №142, соединяющем станцию метро станция метро "20 Января" с поселком Масазыр (улица М.С. Ордубади).
Как сообщили Day.Az в Агентстве, с 1 мая пассажиров будут обслуживать современные автобусы большой вместимости. В общей сложности на линии будут курсировать 10 автобусов с интервалом движения 9-10 минут.
Оплата проезда осуществляется в безналичной форме. Стоимость проезда составляет 0,50 AZN.
