США намерены создать новую коалицию по Ормузскому проливу

Администрация США направила приглашения другим странам присоединиться к новой международной коалиции с целью обеспечения безопасного судоходства через Ормузский пролив.

Как передает Day.Az, об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По данным издания, Государственный департамент разослал американским посольствам информацию о новой морской инициативе и поручил дипломатам убеждать иностранные правительства присоединиться к ней.

Газета отмечает, что новая коалиция под руководством США позволит участникам обмениваться информацией, координировать дипломатические усилия и содействовать применению санкций.