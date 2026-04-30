https://news.day.az/world/1831308.html
США намерены создать новую коалицию по Ормузскому проливу
Администрация США направила приглашения другим странам присоединиться к новой международной коалиции с целью обеспечения безопасного судоходства через Ормузский пролив.
Как передает Day.Az, об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
По данным издания, Государственный департамент разослал американским посольствам информацию о новой морской инициативе и поручил дипломатам убеждать иностранные правительства присоединиться к ней.
Газета отмечает, что новая коалиция под руководством США позволит участникам обмениваться информацией, координировать дипломатические усилия и содействовать применению санкций.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре