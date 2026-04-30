Цинизм без права на прощение - как уничтожались азербайджанские кладбища в Карабахе

Автор: Лейла Таривердиева

Несколько лет назад армянский блогер Роман Багдасарян заявил, что 70 процентов надгробных камней на азербайджанских кладбищах в 7 районах вокруг бывшей НКАО, отсутствуют. Мародеры делали бизнес на надгробных плитах, сказал блогер, вызвав на себя шквал истеричной критики и угроз со стороны соплеменников. Армянская аудитория страшно возмутилась, но не самим фактом разрушения азербайджанских кладбищ, а тем, что Багдасарян посмел раскрыть эту правду. До того о разрушении могил на Южном Кавказе говорилось повсюду только в контексте армянских мифов, а о том, что творят сами армяне на территории Армении и на оккупированных землях Азербайджана, упоминать было не принято. Об этом говорила только азербайджанская сторона, но никто ее не слушал.

Между тем, поговорить было о чем.

Известный архитектор, профессор Эльчин Алиев, побывав в марте 2023 года в освобожденном Лачинском районе, сказал в интервью Day.Az:

"Самое страшное в Лачине - это разрытые армянами могилы и разбросанные черепа. А многочисленные старинные кладбища на территории второго по величине района Азербайджана вообще стерты с лица земли и варварски разграблены. В поисках драгоценностей разрыты могилы, повалены надгробные плиты, повсеместно валяются черепа. Как можно было опуститься до подобного кощунства? Пожалуй, это самое страшное, что мне довелось увидеть во время недавней поездки в Лачин".

Эти слова иллюстрируют истинное положение дел и описывают ситуацию, которую застали освободители. Оккупанты схлынули, оставив после себя разруху и бесчисленные следы вандализма. Так бывает, когда после цунами уходит вода. Только в нашем случае зло сотворила не стихия.

Азербайджанские кладбища разрушались все годы армянской оккупации. Мы не говорим, что по ним прошлись бульдозером. Делалось это постепенно. Вандалы растаскивали надгробные плиты, превращая их в стройматериалы. Плитами с именами покойных азербайджанцев выкладывались дороги, из надгробных камней строились лестницы, и при этом не удалялись имена усопших. Видимо, армянам было приятно чувствовать, что у них под ногами.

Разрушение могил, которые чудом пережили годы оккупации, продолжалось, но уже ускоренными темпами, после войны 2020 года в зоне ответственности РМК. Оккупантам уже было нечего терять и они, не скрываясь, демонстрировали в соцсетях свои "подвиги".

Армянские оккупанты действительно творили страшные вещи, на первый взгляд неподвластные пониманию и логике. Невозможно ничем оправдать сатанинские ритуалы (иначе не назовешь), совершавшиеся над могилами азербайджанцев. Оккупанты не только разбивали или уносили надгробия, они разрывали могилы, рылись в останках в поисках золотых коронок, разбрасывали кости по территории. До сих пор неизвестно, куда вывезены останки Хуршидбану Натаван. Ее могила была разрушена в годы армянской оккупации Агдама. После войны 2020 года было зафиксировано, что надгробная плита разбита, а могила разрыта и пуста. Для чего сатанистам понадобились останки дочери последнего хана Карабаха, до сих пор остается тайной.

Трудно понять людей, которые роются в могилах в поисках золотых коронок, разбрасывают останки или зачем-то воруют кости. И делали это представители этноса, который строит на каждом шагу церкви и повсюду кричит о своей богоизбранности. Сейчас, когда мы идем к миру, не хочется обо всем этом вспоминать. И мы не вспоминали бы, если бы наши соседи не старались теребить международную общественность страшными сказками о нас. Сегодня диаспора, лобби, армянские реваншисты и сепаратисты пытаются добиться от мира осуждения и наказания Баку, в то время, как на совести как раз самого армянства тысячи деяний, не вмещающихся в рамки человеческого понимания.

Многие бывшие вынужденные переселенцы, возвращаясь на свои земли, не могут найти могил своих близких.

В 2022 году армянские преступления неожиданно увидели в Госдепартаменте. Это действительно было странно видеть - правду об армянских преступлениях, включенную в традиционный отчет Госдепа США о соблюдении в мире религиозных прав и свобод. В докладе были приведены задокументированные доказательства планомерного уничтожения десятков азербайджанских кладбищ в Физулинском, Агдамском, Зангиланском, Кяльбаджарском и Джебраильском районах, осквернения могил азербайджанцев и "войны с покойниками". "Могилы были осквернены, были обнаружены следы их разрушения тяжелой строительной техникой, нанесения ущерба надгробиям, а также эксгумации останков. Останки из азербайджанских могил были эксгумированы с целью извлечения золотых зубов, после чего черепа и кости оставались разбросанными по кладбищам", - говорится в отчете.

По данным Госкомитета Азербайджана по работе с религиозными структурами, в целом более 900 азербайджанских кладбищ были либо полностью разрушены, либо останки покойных были извлечены из могил, осквернены, а надгробные плиты были вывезены.

Политолог Фуад Ахундов, побывав после войны на разрушенном агдамском кладбище, согласился с мнением армянской стороны о том, что Нжде нельзя сравнивать с Гитлером. "Немцам, отступавшим от советских войск, и в голову не приходило раскапывать могилы и уничтожать их. А в Агдаме уничтожено и разграблено 1500 могил", - сказал Ахундов в одном из интервью.

В Агдамском районе армянскими вандалами было разрушено старинное кладбище Гарагачи. Археологи установили, что ему три тысячи лет и тянется оно на три километра в длину и на два - в ширину. Самое старое надгробие на момент оккупации района Арменией датировалось 12-м веком. Сейчас кладбище разрушено.

Согласно отчету аппарата омбудсмана Азербайджана, за годы оккупации были разрушены и могилы, и четыре располагавшихся на кладбище мавзолея.

В 2008 году оккупированный Агдам посетил российский блогер, запечатлевший на камеру кладбище Гарагачи. Два мавзолея из четырех, о которых говорится в отчете омбудсмана, попали в кадр, хоть и полуразрушенными. То есть древнее кладбище продолжало разрушаться все годы армянской оккупации. Разрушения не были следствием боевых действий, это было делом рук человеческих.

Если тех, кто разрушает кладбища и роется в могилах, вообще можно назвать людьми...

В заключение приведем некоторые факты армянского вандализма, зафиксированные аппаратом омбудсмана Азербайджана

Физулинский район, кладбище Гараханбейли

Зангиланский район, кладбище Мамедбейли

Агдамский район, кладбище Гарагачи