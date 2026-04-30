https://news.day.az/world/1831304.html
Трамп рассказал, на что был готов Путин
Президент России Владимир Путин некоторое время назад был готов заключить мирное соглашение с Украиной, однако некоторые люди этому помешали.
Как сообщает Day.Az, с таким заявлением выступил президент США Дональд Трамп.
"Я думаю, Путин хотел бы увидеть решение по Украине. И это хорошо", - отметил Трамп.
