Гарнитура Apple Vision Pro помогла провести уникальную операцию на глазе

В США впервые провели уникальную операцию по удалению катаракты с использованием гарнитуры смешанной реальности Apple Vision Pro. Процедуру выполнил офтальмолог Эрик Розенберг из клиники SightMD в Нью-Йорке. Об этом сообщает издание MacRumors, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В ходе операции применялась разработанная им и Apple платформа ScopeXR, позволяющая транслировать изображение с 3D-хирургических микроскопов непосредственно в гарнитуру. Это дает хирургу возможность видеть операционное поле в стереоскопическом формате и одновременно накладывать диагностические данные, полученные до вмешательства. Также технология поддерживает удаленное участие специалистов, которые могут наблюдать за процессом в реальном времени.

По словам Розенберга, подобный подход расширяет доступ к экспертной помощи, позволяя привлекать опытных хирургов к операциям из любой точки мира. В Apple рассматривают такие сценарии как часть развития профессионального применения устройства, особенно в медицине, обучении и промышленном дизайне, где его возможности могут оправдать стоимость.

При этом массовое распространение устройства сдерживается высокой ценой в $3 499 (примерно 263,3 тыс. руб. по курсу на 28 апреля 2026 года) и габаритами. По последним данным, компания смещает фокус на разработку более легких умных очков, несмотря на то что ранее представила обновлённую версию Vision Pro с чипом M5.