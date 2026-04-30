Бухарский караван-сарай – исторический памятник, превратившийся в центр искусств

Бухарский караван-сарай - памятник государственного значения XV века, расположенный в Ичеришехер. Эта грандиозная постройка, возведенная на древней торговой магистрали и служившая пристанищем для купцов из Центральной Азии, в настоящее время вновь обрела свое былое величие благодаря масштабному проекту, реализованному по Распоряжению Президента Азербайджана Ильхама Алиева. Процесс реставрации проводился с сохранением как архитектурных, так и инженерных особенностей памятника.

Согласно новой концепции, Бухарский караван-сарай преобразован в функциональное и творческое пространство, где работают местные ремесленники. Внутри караван-сарая находится в общей сложности 18 помещений, каждое из которых используется ремесленниками из различных областей искусства. Мастера ежедневно изготавливают и демонстрируют здесь свои изделия ручной работы, а также занимаются их продажей.

Кроме того, "БухарАрт" действует как интерактивное арт-пространство, где ремесленники проводят мастер-классы для местных и иностранных посетителей, демонстрируя на практике тонкости азербайджанского народного творчества. Здесь представлены традиционные виды искусства, такие как ткачество, скульптура, кожевенное дело, живопись, ковроткачество, чеканка, миниатюра, художественная керамика, эбру, валяние шерсти и резьба по дереву.

Начало деятельности Бухарского караван-сарая имеет важное значение с точки зрения сохранения традиций национального ремесленничества, расширения творческих возможностей мастеров и более близкого ознакомления как местных, так и иностранных гостей с богатым культурным наследием Азербайджана.