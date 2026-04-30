В этом городе тестируют светофоры для «залипающих» в телефоны

В Москве стартовал пилотный проект по установке необычных светофоров для пешеходов, отвлекающихся на смартфоны.

Как передает Day.Az, световые панели монтируют прямо в асфальт у пешеходных переходов.

На данном этапе проект тестируется на 10 улицах города. При этом на некоторых участках вместо встроенных световых блоков применяются специальные световые проекторы.

Отмечается, что сигналы остаются хорошо заметными даже в дневное время.