Президент Ильхам Алиев: В Азербайджане у борьбы, как вида спорта, большие традиции, которые мы сохраняем

В Азербайджане у борьбы, как вида спорта, большие традиции, которые мы сохраняем.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев на встрече с борцами, ставшими чемпионами в командном зачете на чемпионате Европы, и их тренерами.

"Рад, что наряду с известными борцами, высоких результатов добиваются и наши молодые спортсмены. Это свидетельствует о том, что тренировочный процесс, процесс отбора выстроены правильно", - отметил глава государства.