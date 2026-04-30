В Азербайджане пособие по уходу за ребенком будет назначаться автоматически

С 1 мая назначение пособия по уходу за ребенком до трех лет будет осуществляться в автоматизированном порядке.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, соответствующее решение вступает в силу с 1 мая 2026 года.

Так, при оформлении работодателем приказа о частично оплачиваемом социальном отпуске в подсистеме "Труд и занятость" застрахованному лицу пособие по уходу за ребенком до трех лет будет назначаться автоматически в размере, установленном законодательством.

Отметим, что в период такого отпуска лицу, осуществляющему уход за ребенком, выплачивается пособие: до достижения ребёнком возраста полутора лет - 44 маната, от полутора до трех лет - 28 манатов.

Пособие по уходу за ребенком с инвалидностью в возрасте до трех лет выплачивается в двойном размере от предусмотренной законодательством суммы.

В случае смерти ребенка до достижения им трехлетнего возраста выплата пособия прекращается со дня его смерти. Также выплата прекращается в случае расторжения трудового договора по инициативе застрахованного лица в период частично оплачиваемого социального отпуска или при его досрочном выходе на работу.