Автор: Али Гасымов, заместитель главного редактора Day.Az

30 апреля 2026 года Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял в своей резиденции спортсменов, ставших чемпионами в командном зачете в греко-римской и вольной борьбе на чемпионате Европы в столице Албании Тиране, а также призеров чемпионата по женской борьбе и их тренеров.. Встреча состоялась буквально через пару дней после триумфального выступления национальной сборной на чемпионате Европы в Тиране. Это является отражением системного, личного внимания главы государства к спорту и к людям, которые его представляют.

Приемы спортсменов давно стали неотъемлемой частью политической повестки Президента Ильхама Алиева. Глава государства встречается с победителями и призерами крупных международных соревнований регулярно - сразу после завершения турниров, не откладывая в долгий ящик. Так, в июне 2025 года, после того как сборная Азербайджана выиграла чемпионат мира по мини-футболу в финальном матче против команды Венгрии (4:2), глава государства принял игроков и тренеров в своей резиденции. В конце декабря того же года состоялась ежегодная торжественная церемония подведения итогов спортивного года - с личным участием Президента Ильхама Алиева, награждением спортсменов и специалистов за заслуги перед азербайджанским спортом.

По итогам 2025 года азербайджанские атлеты завоевали более 2000 медалей на международных соревнованиях, из которых порядка 600 - золотые. Президент Ильхам Алиев назвал этот результат рекордным и подчеркнул, что по сравнению с прошлым годом количество медалей больше, и это, вероятно, естественно.

"Потому что внимание, уделяемое развитию спорта, проводимая государственная политика, безусловно, из года в год приводят к более высоким результатам. Развитие спорта в Азербайджане является государственной политикой, и по государственной линии реализован целый ряд программ. Спортивная инфраструктура практически создана с нуля и сегодня находится на самом высоком уровне. В регионах созданы все условия для занятий спортом. В этом году завершено строительство двух Олимпийских спортивных комплексов - в Гяндже и Евлахе. Таким образом, количество Олимпийских спортивных комплексов в регионах достигло 46", - сказал глава государства.

Президент Ильхам Алиев возглавляет Национальный олимпийский комитет Азербайджана с 1997 года - почти три десятилетия. За этот период глава государства выстраивал его архитектуру: от системы подготовки молодых атлетов до строительства инфраструктуры в регионах. Сегодня в каждом районе страны функционируют олимпийские спортивные комплексы и борцовские залы. Принципиально важно, что речь идет не о точечных объектах в столице, а о равномерном развитии по всей стране, что создает устойчивую базу для выявления и подготовки талантов.

На встрече с борцами в апреле 2026 года глава государства особо отметил, что федерация и впредь будет совершенствовать работу, особенно в привлечении молодых спортсменов из регионов к тренировкам, учебно-тренировочным сборам:

"Потому что сегодня в каждом регионе имеются как Олимпийские спортивные комплексы, так и залы для борьбы. Поэтому эта селекционная работа, конечно же, будет составлять основу наших будущих успехов".

Параллельно с поддержкой спортсменов Президент Ильхам Алиев последовательно реализует амбициозную стратегию превращения Азербайджана - прежде всего Баку - в один из ведущих центров международного спорта. Результаты говорят сами за себя.

В 2015 году Баку принял I Европейские игры - первые в истории. По оценке генерального секретаря Европейской федерации спортивных столиц Уго Алонсо, тот турнир задал такую планку организации, которую последующим принимающим городам - Минску и Кракову - пока не удалось превзойти. С 2017 года в азербайджанской столице ежегодно проходит Гран-при "Формулы-1": уличная трасса в центре Баку с видом на Каспийское море стала одной из наиболее узнаваемых в чемпионате мира. В том же 2017 году Баку принял Игры исламской солидарности, в 2021-м - матчи чемпионата Европы по футболу УЕФА, в 2022-м - Всемирную шахматную олимпиаду. В 2024 году состоялся дебютный турнир UFC, собравший более 14 000 зрителей и открывший долгосрочное партнерство: UFC подписал соглашение с Министерством молодежи и спорта Азербайджана до 2028 года, предусматривающее ежегодное проведение турниров UFC Fight Night в Баку.

В 2025 году Баку был удостоен звания Мировой столицы спорта - 2026. В 2026 году город принимает чемпионат мира по борьбе среди юниоров, чемпионат мира по дзюдо, этап "Формулы-1", турнир UFC Fight Night, финальный раунд чемпионата Европы по волейболу среди женщин и ряд других крупных соревнований.

Отдельного внимания заслуживает то, что спортивная политика Азербайджана перестала быть исключительно бакинским явлением. III Игры стран СНГ в 2024 году были проведены не в столице, а в регионах. Международные соревнования по академической гребле прошли на водохранилище в Суговушане - на территории, еще недавно находившейся под оккупацией. В Шуше состоялись международные шахматные соревнования. Спорт становится инструментом возрождения освобожденных территорий.

Спорт в Азербайджане давно вышел за рамки отдельных побед и превратился в стратегическое направление государственной политики. Личное внимание Президента Ильхама Алиева к спортсменам, их успехам и условиям подготовки является ключевым фактором этих достижений. Именно последовательный курс главы государства - от развития инфраструктуры до поддержки молодых талантов - формирует прочный фундамент для новых побед. Важно и то, что спорт становится инструментом национального единства и восстановления, охватывая как столицу, так и регионы страны. Азербайджан уверенно закрепляется на мировой спортивной карте не только как участник, но и как организатор крупнейших международных соревнований. И, судя по текущей динамике, эта политика будет и дальше приносить результаты, укрепляя позиции страны и вдохновляя новое поколение чемпионов.