Трамп отверг условия Ирана по сделке с США

Президент США Дональд Трамп заявил, что не может согласиться с условиями, которые Иран выдвигает в рамках возможной договоренности с Вашингтоном.

Как передает Day.Az, об этом американский лидер сказал в беседе с журналистами в Белом доме.

"Они просят того, с чем я не могу согласиться", - сказал он, отвечая на вопрос о том, что именно не устроило его в ответе Тегерана на американские предложения.

Как ранее сообщали иранские СМИ, Иран передал Пакистану, выступающему посредником в переговорах между Тегераном и Вашингтоном, новый текст предложения по обсуждению долгосрочного перемирия.

В МИД Ирана заявили, что прекращение конфликта и достижение устойчивого мира остаются приоритетной целью исламской республики.