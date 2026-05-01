США направили 6,5 тыс. тонн военных грузов в Израиль за сутки

В Израиль за последние 24 часа из США было доставлено около 6 500 тонн боеприпасов и военной техники в рамках масштабной логистической операции.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на зарубежные СМИ, два грузовых судна прибыли в порты Ашдода и Хайфы. Они перевозили авиационные и наземные боеприпасы, военные грузовики, а также легкие тактические транспортные средства. Кроме того, несколькими рейсами было доставлено дополнительное оборудование.

В Министерстве обороны Израиля отметили, что с начала военного конфликта с Ираном 28 февраля в страну поступило более 115 600 тонн военных грузов. Поставки осуществлялись в рамках 403 авиарейсов и 10 морских перевозок.