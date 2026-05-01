Луис Морено Окампо является позором и худшим воплощением Международного уголовного суда.

Об этом в беседе с Day.Az сказал американский ученый в области европейской геополитики и трансатлантической безопасности Питер Тейс.

"Бывший прокурор Международного уголовного суда (МУС) Луис Морено Окампо является лицом коррупции в МУС и на протяжении многих лет представлял кампанию клеветы и дезинформации против народа Азербайджана и Азербайджанской Республики.

Резкие заявления Окампо в адрес Баку неоднократно искажали историческую реальность на суверенной территории Азербайджана; он выступал как инструмент пропаганды армянской диаспоры и представляет армянский гегемонистский реваншизм в политическом пространстве Западной Европы и Латинской Америки", - сказал он.

По его словам, нет сомнений в том, что Луис Морено Окампо находится под сильным влиянием армянских диаспорских групп в Аргентине и является пропагандистским инструментом тех же армянских деятелей, которые совершили военные преступления и организовали Ходжалинский геноцид против мирных граждан Азербайджана.

"Окампо - позор и худшее воплощение Международного уголовного суда, института, ставший крайне противоречивым и утратил актуальность на фоне войн в Украине и на Ближнем Востоке, которые разрушают мировую экономику, тогда как система многостороннего сотрудничества переживает глубокий кризис", - добавил Тейс.

