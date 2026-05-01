Гимнасты Центра интеграции азербайджанцев Грузии успешно выступили на фестивале в Тбилиси

Гимнасты, представляющие Центр интеграции азербайджанцев Грузии (ЦИАГ), функционирующий в Марнеули, успешно выступили на открытом фестивале "Гимнастика Тбилиси", организованном Федерацией гимнастики Грузии.

Об этом Day.Az сообщили в Государственном комитете по работе с диаспорой.

Было отмечено, что целью фестиваля является развитие гимнастики, укрепление дружеских связей между спортсменами, пропаганда здорового образа жизни, повышение мотивации молодых атлетов и рост их профессионального уровня.

Гимнасты ЦИАГ продемонстрировали высокую подготовку, показав успешные результаты, и были удостоены медалей и дипломов.