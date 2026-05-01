Объяснена причина "повторных" списаний при оплате проезда с NFC в Баку

При оплате с помощью NFC в некоторых случаях средства могут списываться с банковских карт не сразу, а с определенной задержкой. Это связано с принципом отложенной авторизации, применяемым в общественном транспорте.

Как передает Day.Az, об этом говорится в совместном заявлении ООО K Group (BakıKart), ЗАО "Бакинский метрополитен" и ООО BakuBus.

"По этой причине оплата за совершенные поездки списывается с карты не мгновенно, а через определенный промежуток времени, и иногда может выглядеть для пользователей как последовательные или повторяющиеся списания. На самом деле каждая поездка обрабатывается отдельно и корректно.

Наблюдаемые в настоящее время случаи "последовательного списания средств" связаны с задержкой обработки платежей за поездки, совершенные 24, 25, 26 и 27 апреля. То есть суммы, списываемые сейчас с карты, относятся не к текущему дню, а к поездкам, совершенным в указанные даты", - говорится в заявлении.

В заявлении пассажирам, столкнувшимся с подобными ситуациями, рекомендуется проверить историю операций по своим банковским картам.

"Отмечаем, что система списывает средства только за фактически совершённые поездки, и ни в коем случае не происходит дополнительного или избыточного списания.

Оператором проекта является "BakıKart". В случае возникновения вопросов по данной теме вы можете напрямую обратиться в BakıKart - будет проведено оперативное разбирательство и предоставлена дополнительная информация", - отмечается в совместном заявлении.