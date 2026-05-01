Кто пытается игнорировать интересы Баку и фактор азербайджано-турецкого братства?

Автор: Акпер Гасанов

Активизация обсуждений вокруг восстановления железнодорожной линии Карс-Гюмри стала одним из наиболее чувствительных сюжетов региональной политики последних дней. Формально речь идет о техническом и инфраструктурном проекте, который вписывается в логику нормализации армяно-турецких отношений. Однако по сути - это вопрос стратегического баланса сил, доверия и последовательности политики на Южном Кавказе.

Последнее заседание Совместной рабочей группы Армения-Турция, о котором сообщили внешнеполитические ведомства обеих стран, показало: процесс идет. В заявлениях подчеркивается важность скорейшего запуска железной дороги, а также ее роль в развитии региональных коммуникаций. Европейский союз в лице спецпредставителя Магдалены Гроно также оперативно поддержал эту инициативу, назвав ее "важным шагом к нормализации".

Но за этой дипломатической риторикой скрывается гораздо более сложная реальность. Ведь, железная дорога Карс-Гюмри - это не просто транспортный маршрут. Это символ возможного открытия армяно-турецкой границы, которая остается закрытой с 1993 года. И именно этот факт делает проект политически чувствительным для Азербайджана.

Исторически закрытие границы было связано с армянской оккупацией азербайджанских территорий. После Второй Карабахской войны ситуация изменилась, однако вопросы доверия, безопасности и долгосрочных намерений Еревана остаются открытыми. Именно поэтому любое движение в сторону открытия границы или запуска инфраструктурных проектов не может рассматриваться в отрыве от позиции Баку.

Тут стоит вспомнить о том, что попытки нормализации отношений между Турцией и Арменией предпринимались и ранее. Наиболее известный пример - так называемая "футбольная дипломатия" периода президентства Абдуллы Гюля, когда главой МИД братской страны был Ахмет Давутоглу. Тогда Анкара и Ереван даже подписали Цюрихские протоколы.

Этот процесс изначально вызывал серьезную обеспокоенность в Азербайджане, поскольку создавал впечатление обхода ключевого союзника Турции. В итоге протоколы так и не были ратифицированы и остались на бумаге - во многом именно из-за отсутствия учета азербайджанского фактора. Этот опыт - важный сигнал для сегодняшней ситуации: любые попытки ускоренной нормализации без согласования с Баку обречены на провал.

Да, поддержка такого рода инициатив со стороны ЕС выглядит логичной: Европа традиционно заинтересована в открытии турецко-армянских границ в ущерб интересам нашей страны. Мы видели эти европейские потуги в период оккупации наших земель со стороны Армении. Но и тогда и сейчас европейский подход часто страдает от упрощения реальности.

В Брюсселе склонны рассматривать Южный Кавказ как пространство для "интеграционных решений", игнорируя глубинные противоречия, исторические травмы и вопросы безопасности. Такая позиция уже проявлялась в прошлом. Сегодня ситуация изменилась, но стратегические установки европейской дипломатии - нет.

В этой связи важно указать на еще один аспект, который невозможно игнорировать.Это позиция части армянского общества и диаспоры. Несмотря на заявления о нормализации турецко-армянских отношений, значительная часть армянского политического и общественного спектра продолжает продвигать тезисы о признании так называемого "геноцида армян" и сохраняет территориальные претензии к Турции.

Это создает фундаментальное противоречие: с одной стороны - декларации о сотрудничестве, с другой - сохранение идеологической базы конфликта. В таких условиях запуск стратегических инфраструктурных проектов без четких политических гарантий выглядит преждевременным. И здесь многое зависит от личности Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

За последние годы Турция продемонстрировала последовательность в поддержке Азербайджана, особенно в период Второй Карабахской войны. Союзнические отношения между Анкарой и Баку вышли на качественно новый уровень, закрепленный как политически, так и во многих иных сферах. Не менее важен и личный фактор - стратегическое взаимопонимание между Президентами наших стран. Реджеп Тайип Эрдоган и Ильхам Алиев - этот тандем двух политических деятелей мирового масштаба, который стал одним из ключевых гарантов стабильности в регионе. Именно поэтому любые шаги Турции в армянском направлении неизбежно рассматриваются через призму азербайджанско-турецкого союзничества.

Соответственно, попытки рассматривать железную дорогу Карс-Гюмри исключительно как двусторонний проект Турции и Армении игнорируют региональную реальность. Южный Кавказ - это система взаимосвязанных интересов, где действия одной стороны неизбежно влияют на других. Азербайджан - ключевой игрок в этой системе. Его экономический, транспортный и политический потенциал делает его незаменимым участником любых крупных региональных проектов.

Более того, именно Баку сегодня является драйвером развития транспортных коридоров, включая Средний коридор и проекты, связывающие Европу и Азию. Даже попытка игнорирования этого факта - стратегическая ошибка. Очевидно, что азербайджано-турецкие отношения остаются одним из устойчивых факторов развития региона. И именно их учет должен стать основой любых решений. Без этого любые проекты рискуют превратиться в очередные мертворожденные инициативы, которые не выдержат столкновения с реальностью.