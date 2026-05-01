Инцидент со стрельбой в Вашингтоне вызвал критику в адрес спецслужб США

В Сети распространились кадры, на которых запечатлен момент, как вооруженный мужчина пытается прорваться через кордон полиции и сотрудников спецслужб в зоне, где находился Дональд Трамп.

Как передает Day.Az, действия охраны вызвали резкую критику со стороны пользователей. На кадрах видно, что лишь один из сотрудников успел применить оружие, однако остановить нападавшего сразу не удалось.

Отмечается, что спустя несколько секунд после окончания записи мужчина был задержан. Официальные структуры ситуацию подробно пока не прокомментировали.

Ранее мы сообщали, что в ночь на воскресенье вооруженный человек открыл стрельбу в гостинице Washington Hilton в Вашингтоне, где проходил вечер в честь журналистов, аккредитованных в Белом доме. На мероприятии присутствовали президент США Дональд Трамп, его супруга, многочисленные члены администрации США.