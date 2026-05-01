Какой будет погода в Азербайджане завтра?

В Баку и на Абшеронском полуострове ожидается завтра переменная облачность, временами пасмурно, в целом без осадков.

Как сообщили Day.Az в Национальной службе гидрометеорологии, утром в некоторых местах возможен кратковременный слабый дождь. Умеренный юго-западный ветер к вечеру сменится временами усиливающимся северо-западным ветром.

Температура воздуха ночью составит от +10 до +13°C, днем от +16 до +20°C. Атмосферное давление - 760 мм ртутного столба, относительная влажность - 60-70%.

В большинстве районов Азербайджана погода в основном будет без осадков, однако днем в отдельных горных и предгорных районах ожидаются дожди. Местами осадки могут носить кратковременный интенсивный характер, возможны грозы и град. В отдельных районах временами будет туман. Будет дуть умеренный западный ветер.

Температура воздуха ночью составит от +9 до +13°C, днем от +21 до +26°C, в горах ночью от +3 до +8°C, днем от +13 до +18°C.

