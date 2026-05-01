Иран передал Пакистану новый вариант предложений по переговорам с США
Иран передал Пакистану, выступающему посредником на переговорах Тегерана и Вашингтона, текст нового предложения для обсуждения долгосрочного перемирия. Об этом сообщило агентство IRNA, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
По его информации, представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи назвал прекращение конфликта и установление мира приоритетной целью исламской республики.
Ранее мы сообщали, что Арагчи сказал, во сколько США обошлась операция против Ирана.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре