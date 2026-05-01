Арагчи сказал, во сколько США обошлась операция против Ирана

США, вопреки оценкам Пентагона, израсходовала на удары по Ирану примерно $100 млрд, а косвенные издержки для американского народа оказались еще больше. Такое мнение выразил глава иранского МИД Аббас Арагчи, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Пентагон лжет. Авантюра [премьер-министра Израиля Биньямина] Нетаньяху уже обошлась Америке в $100 млрд, что в четыре раза больше заявленной суммы. Косвенные издержки для американских налогоплательщиков намного выше. Ежемесячный счет для каждой американской семьи составляет $500 и быстро растет", - написал он в X. Подход "Израиль прежде всего" означает "Америка в последнюю очередь", резюмировал министр.

29 апреля и.о. заместителя американского военного министра по финансам Джулс Херст заявил, что Соединенные Штаты израсходовали на военную операцию против Ирана около $25 млрд. Он пояснил, что речь идет о предварительных оценках.

США и Израиль начали войну против Ирана 28 февраля. 7 апреля американский президент Дональд Трамп объявил о двухнедельном обоюдном прекращении огня с исламской республикой. По данным иранской стороны, за 40 дней войны в результате американо-израильских ударов погибли 3 375 иранцев. 11 апреля Тегеран и Вашингтон провели переговоры в Исламабаде, однако стороны не достигли соглашения по вопросу о долгосрочном урегулировании конфликта из-за ряда противоречий. 21 апреля Трамп объявил о намерении продлить режим прекращения огня с Ираном. Как сообщило иранское государственное телевидение, Тегеран не намерен признавать объявленное Вашингтоном в одностороннем порядке продление режима прекращения огня и будет поступать в соответствии со своими интересами.