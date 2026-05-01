Бензин из Азербайджана позволил избежать скачка цен в Армении на фоне событий на Ближнем Востоке и турбулентности на рынке энергоносителей.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом сказал министр экономики Армении Геворк Папоян журналистам.

По его словам, если раньше мировые цены на топливо поднимались на 10%, то в Армении это было на уровне 50%. Сейчас ситуация диаметрально противоположная - во всем мире бензин кратно подорожал, в Армении - крайне незначительно, ввиду поставок из соседней страны, сказал чиновник.

Без этого сейчас цены бы поднялись на несколько сот драмов (1 доллар - 376 драмов по текущему курсу), добавил он.

Напомним, что 21 октября 2025 года Президент Азербайджана Ильхам Алиев в совместном заявлении для прессы с Президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым подчеркнул, что Азербайджан снял все ограничения на транзит грузов в Армению, существовавшие со времени оккупации, и отметил, что первым таким транзитным грузом стала поставка казахстанского зерна в Армению.

18 декабря Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) направила в Армению 1 тысячу 220 тонн автомобильного бензина марки АИ-95.

9 января 2026 года в Армению было отправлено в общей сложности 2 тысячи 698 тонн груза (48 вагонов), в том числе 1 тысяча 742 тонны бензина марки АИ-95 и 956 тонн дизельного топлива.

11 января в эту страну был отправлен поезд из 18 вагонов, загруженных 979 тоннами автомобильного бензина марки АИ-92.

25 февраля из Азербайджана в Армению было отправлено 4 тысячи 500 тонн дизельного топлива, 5 марта - 31 вагон с 1 тысячей 984 тоннами дизельного топлива, а также два вагона с 135 тоннами российских удобрений, 9 марта - грузовой поезд из 7 вагонов с российским зерном, 11 марта - зерно общим весом 1 тысяча 23 тонны (нетто - 770 тонн) в составе 11 вагонов.

24 марта были отправлены 4 вагона удобрений общим весом 271 тонна и один вагон гречневой крупы весом 68 тонн.

25 марта был отправлен груз в виде 5 вагонов пшеницы общим весом 350 тонн. 11 апреля было отправлено 15 вагонов (887 тонн) дизельного топлива. А 14 апреля из Азербайджана в Армению было экспортировано 22 вагона дизельного топлива. 21 апреля грузовой поезд, состоящий из 16 вагонов с общим объемом 974 тонны дизельного топлива, отправился из Азербайджана в Армению.