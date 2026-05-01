Обнародованы результаты экзаменов, проведенных 5 апреля

Обнародованы результаты выпускного экзамена на уровне общего (9-летнего) среднего образования, проведенного 5 апреля 2026 года.

Как сообщили Day.Az в Государственном экзаменационном центре (ГЭЦ), учащиеся 9-х классов, принимавшие участие в экзамене, перейдя по предоставленной ссылке, могут ознакомиться с результатами экзамена и графическим изображением листа ответов, используя номер дела и номер документа, удостоверяющего личность (или FİN-код). Участники экзамена могут узнать свои номера дел здесь.

Учащиеся также могут узнать информацию о результатах экзамена (общий балл по каждому предмету) через мобильных операторов (Azercell, Bakcell, Nar), отправив код, указанный в пропускном листе для данного экзамена, на номер 7727.

Процесс проверки письменных работ (ответов на задания открытого типа) осуществлялся в режиме онлайн. Так, каждый маркер подключался к процессу проверки из дома и проверял работы, которые программа случайным образом отправляла на его компьютер. Отметим, что в процессе онлайн-проверки (из дома) применялась технология распознавания лиц и соблюдались все требования процесса проверки (совершенствование критериев, шифрование работ, участие маркеров в калибровке перед проверкой каждого задания, применение процесса seeding (регулярная отправка маркерам заранее подготовленных и откалиброванных вопросов для сохранения бдительности), случайная отправка работ маркерам программой, изучение протоколов экзамена и т.д.).

Программное обеспечение для онлайн-проверки письменных работ было подготовлено специалистами ГЭЦ.

Из 49701 человека, участие которых было предусмотрено в этом экзамене, 326 человек не явились на экзамен. За нарушение установленных правил экзамена 6 человек были отстранены от участия.

Среди участников экзамена 8 человек (ознакомьтесь со списком здесь) показали самый высокий результат, набрав максимальные 300 баллов.

Для рассмотрения обращений, связанных с результатами экзамена, в ГЭЦ будет действовать Апелляционная комиссия. Желающие обратиться в Апелляционную комиссию могут зарегистрироваться с 10:00 4 мая до 17:00 6 мая, заполнив электронное заявление, которое будет размещено на сайте ГЭЦ. Те, кто не зарегистрируется в указанный период, впоследствии не смогут обратиться в Апелляционную комиссию. В электронном заявлении должен быть выбран номер задания, по которому подается обращение, написано содержание обращения и указано, какому пункту критерия оно соответствует. Если содержание обращения в электронном заявлении не указано, заявление не принимается и данное обращение не рассматривается. Апелляционный процесс проводится в следующей последовательности:

• Апелляционной комиссией исследуются все работы, по которым поступили обращения;

• Экспертное заключение (в письменной форме) по заданиям, по которым обратились учащиеся, прилагается к апелляционным заявлениям;

• На номер телефона, указанный учащимися в апелляционных заявлениях, отправляется sms о завершении апелляционного процесса.

После этого учащиеся, зайдя в свои заявления на сайте apelyasiya.dim.gov.az, могут ознакомиться с результатом апелляции и распечатать оттуда экспертное заключение.

Обращения, связанные с ответами, отмеченными в листе ответов не в соответствии с инструкцией, в том числе с исправлениями, приведшими к тому, что ответ был засчитан оптическим устройством как ошибочный (например, закрашивание двух кружков в закрытом вопросе и т.д.), рассматриваться не будут.

Перед обращением в Апелляционную комиссию учащиеся могут ознакомиться на сайте ГЭЦ, на странице с результатами экзамена, со своими результатами, графическим изображением листа ответов, критериями оценивания по каждому заданию открытого типа. Опыт прошлых экзаменов показывает, что примерно 15 процентов подавших заявление на апелляцию вообще не ответили на задание или обратились в комиссию, не сравнив свой ответ с возможными правильными ответами и шкалой оценивания. Доводим до сведения абитуриентов, что подобные обращения рассматриваться не будут.