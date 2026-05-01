В Баку временно изменена схема движения семи маршрутов

В связи с ремонтными работами на улицах и проспектах столицы до 4 мая изменяются схемы движения некоторых маршрутов.

Как передает Day.Az, об этом сообщили Агентстве наземного транспорта Азербайджана (AYNA).

Так, изменения коснутся следующих маршрутов:

Маршрут №4 (в направлении станции метро Нариман Нариманов):

ул. Рашида Бейбутова - ул. Физули - ул. Самеда Вургуна - ул. Аббасгулу ага Бакиханова - ул. Хана Шушинского.

В обратном направлении: проспект Азадлыг - ул. М. Миргасымова - ул. братьев Мардановых - ул. Аббасгулу ага Бакиханова - проспект Азадлыг.

Маршрут №20 (в направлении Детской клинической больницы):

ул. Рашида Бейбутова - ул. Физули - ул. Самеда Вургуна - ул. Аббасгулу ага Бакиханова - ул. Хана Шушинского - ул. Энвера Гасымзаде - ул. Джейхуна Гаджибейли - ул. М. Миргасымова (конечная остановка).

В обратном направлении: ул. М.Миргасымова (конечная) - ул. братьев Мардановых - ул. Аббасгулу ага Бакиханова - проспект Азадлыг.

Маршрут №61 (в направлении 9-го микрорайона):

ул. Рашида Бейбутова - ул. Физули - ул. Самеда Вургуна - ул. Аббасгулу ага Бакиханова - ул. Джейхуна Гаджибейли - ул. М. Миргасымова - ул. Самеда Вургуна.

Маршрут №83 (в направлении станции метро Гянджлик):

ул. Самеда Вургуна - ул. Миресадуллы Миргасымова - ул. братьев Мардановых - ул. Аббасгулу ага Бакиханова - ул. Джейхуна Гаджибейли - проспект Вагифа.

В обратном направлении: ул. Джейхуна Гаджибейли - ул. М.Миргасымова - ул. Самеда Вургуна.

Маршрут №85 (в направлении станции метро 28 Мая):

проспект Азадлыг - ул. М.Миргасымова - ул. братьев Мардановых - ул. Аббасгулу ага Бакиханова - проспект Азадлыг.

В обратном направлении: ул. Физули - ул. Самеда Вургуна - ул. Аббасгулу ага Бакиханова - ул. Хана Шушинского.

Маршрут №88 (в направлении станции метро Дернегюль):

ул. Рашида Бейбутова - ул. Физули - ул. Самеда Вургуна - ул. Аббасгулу ага Бакиханова - ул. Хана Шушинского.

В обратном направлении: проспект Азадлыг - ул. М.Миргасымова - ул. братьев Мардановых - ул. Аббасгулу ага Бакиханова - проспект Азадлыг.

Маршрут №88А (в направлении станции метро Азадлыг просп.) Аббасгулу ага Бакиханова - ул. Джейхуна Гаджибейли.