Арзу Алиева и Алена Алиева приняли участие в презентации художественного фильма «Тагиев: Школа»

1 мая в Центре Гейдара Алиева состоялась презентация художественного фильма "Тагиев: Школа".

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в презентации приняли участие руководитель Баку Медиа Центра Арзу Алиева, Алена Алиева, официальные лица правительства, деятели культуры и другие гости.

Выступивший перед показом фильма киновед, режиссер, Заслуженный деятель искусств Аяз Салаев отметил, что это экранное произведение не только отражает жизнь исторической личности, но и имеет особое значение с точки зрения восстановления национальной памяти и духовных ценностей.

"Если бы Гаджи Зейналабдин Тагиев мог видеть сегодняшний Азербайджан, он, вероятно, стал бы свидетелем осуществления не только своих мечтаний, но и, возможно, будущего, которое он не мог себе даже представить. Сегодня мы живем в такой период, когда идеи созидания, национализма и просвещения, заложенные в эпоху Тагиева, находят свое самое яркое выражение", - сказал он.

Затем состоялся показ художественного фильма "Тагиев: Школа".

Фильм является заключительной - четвертой частью киноленты "Тагиев", посвященной истории жизни великого мецената Гаджи Зейналабдина Тагиева.

В фильме производства Баку Медиа Центра затрагиваются важные исторические события, происходившие в Баку и регионе в конце XIX - начале XX веков.

Жизненный путь Тагиева проходит через борьбу. Каждый новый период для него - это новая цель, новая ответственность. Он сталкивается с трудностями, но не отступает, получает удары, но становится сильнее. Уже в пожилом возрасте судьба готовит для него еще одно испытание. Он принимает важное решение, заявляя, что интеллект, образование и кругозор должны быть доступны каждому ради светлого будущего. Это решение, принятое ради того, чтобы последующие поколения были знающими и грамотными, в итоге меняет не только его собственную судьбу, но и судьбу его нации.

В фильме "Тагиев: Школа" в художественной и эстетической форме зрителям представлены события открытия 7 октября 1901 года в Баку первой на мусульманском Востоке светской школы для девочек по инициативе великого мецената, а также трудности и препятствия, с которыми он столкнулся в то время.

Выступившие после показа режиссер-постановщик фильма Заур Гасымлы, Народные артисты Парвиз Мамедрзаев, Гурбан Исмаилов и другие члены творческого коллектива поделились своими мыслями об идее и процессе съемок экранного произведения.

Была выражена благодарность всему творческому коллективу, внесшему вклад в создание фильма, во главе с руководителем Баку Медиа Центра Арзу Алиевой. Отмечалось, что подготовка проекта на высоком уровне является результатом совместного труда, профессионализма и творческого подхода команды. Труд каждого участника съемок фильма был особо подчеркнут, им пожелали успехов в дальнейшей деятельности.

Первая часть четырехсерийного фильма, имеющего важное значение в популяризации истории Азербайджана и пропаганде наших национальных ценностей, - "Тагиев: Нефть" - была представлена именно в 2024 году, когда отмечалось 100-летие со дня кончины великого мецената. Презентация части "Тагиев: Школа" совпадает с 2026 годом - датой, когда отмечается 125-летие создания школы для девочек, сыгравшей огромную роль в жизни нашего народа и создавшей оживление в сфере просвещения и образования Азербайджана.

Каждая часть фильма "Тагиев" стала знаменательным культурным событием и смогла собрать широкую аудиторию, транслируясь в кинотеатрах страны.

Для справки отметим, что фильмы "Тагиев: Нефть", "Тагиев: Царь" и "Тагиев: Сона" посмотрели около 200 тыс. зрителей в кинотеатрах по всей стране. В связи с общественным интересом показ этих фильмов в кинотеатрах продолжается.

Также состоялись широкие презентации фильмов как внутри страны, так и за рубежом. Кроме того, фильм "Тагиев: Нефть" был выбран официальным кандидатом от нашей страны на 98-ю премию Академии кинематографических искусств и наук ("Оскар") в категории "Лучший международный художественный фильм", а презентация художественного фильма прошла в Лос-Анджелесе - центре киноиндустрии США - Голливуде.

Наряду с этим, первая часть художественного фильма приняла участие во всемирно известном фестивале Dehancer Colourist Awards 2024 и стала победителем в номинации "Полнометражный фильм с качественной цветокоррекцией".

Съемки фильма вошли в историю азербайджанского кинематографа и по своему масштабу. В съемках, проходивших в 76 различных локациях, в массовых сценах приняли участие около 2500 творческих лиц. Для исторических сцен фильма было изготовлено более 300 декораций. Для полного отражения исторической эпохи, в которой жил Тагиев, была создана специальная швейная мастерская, изготовлено большое количество костюмов, аксессуаров, ювелирных изделий и специального реквизита.

Генеральный продюсер фильма - Арзу Алиева, продюсер - Орман Алиев, режиссер-постановщик - Заур Гасымлы, авторы сценария - Исмаил Иман, Асиф Искендерли и Заур Гасымлы, оператор-постановщик - Владимир Артемьев, художник-постановщик - Сабухи Атабабаев, художник по костюмам - Вюсал Рагим, композитор - Этибар Асадли, режиссер монтажа - Аскер Рагимов.

Исторических персонажей в фильме воплотил широкий творческий состав, включая Народных артистов Парвиза Мамедрзаева, Гурбана Исмаилова, Мамеда Сафа, Мехрибан Зеки, Заслуженных артистов Расима Джафара, Эльшана Рустамова, Натаван Гаджиеву, а также актеров Манафа Дадашева, Ровшана Агаева, Рустама Джебраилова, Вюсала Гаджигадира, Санана Аллеза, Дениз Таджеддин, Фариду Гурбанову, Ровшана Мамедли, Намига Агаева, Камрана Юниса, Нофеля Шахлароглу, Исмаила Керимова, Нурлана Мурсалзаде, Юсифа Гасымлы, а также профессиональных актеров, приглашенных из России и Беларуси.

Фильм произведен Баку Медиа Центром при поддержке Фонда Гейдара Алиева, Министерства культуры и Агентства кино Азербайджана, при спонсорстве компаний Neqsol Holding, Kapital Bank, Bakcell и Norm.

Отметим, что сохранение истории Азербайджана и донесение правды в первозданном виде имеет огромное значение для Баку Медиа Центра с первого дня его основания. За это время Центр произвел такие фильмы, вызвавшие широкий общественный интерес и отражающие различные исторические периоды нашей страны, как "Цель - Баку", "Наследие", "Последнее заседание", "Вечная командировка", "Мы", "Шаги в тишине" и "Шуша, ты свободна!". Создав фильм "Тагиев", посвященный жизненной истории Гаджи Зейналабдина Тагиева, Центр вносит свой очередной ценный вклад в историю киноиндустрии Азербайджана.

Трейлер художественного фильма "Тагиев: Школа" можно посмотреть здесь.