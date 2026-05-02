Сборная Казахстана проводит подготовку к Евролиге в Баку

Сборная Казахстана по пляжному футболу проводит учебно-тренировочный сбор в Баку в рамках подготовки к Евролиге.

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на Sports.kz, сбор проходит с 1 по 10 мая и включает тренировочные занятия, теоретические сессии, а также серию товарищеских матчей против сборной Азербайджана.

Отметим, что в новом сезоне сборная Казахстана выступит в элитном дивизионе А Евролиги, где сыграют 16 сильнейших команд Европы. Казахстанская команда попала в группу С вместе со сборными Италии, Франции и Молдовы.

Матчи группы состоятся с 29 июля по 2 августа в Кишиневе, а Суперфинал турнира пройдет с 8 по 13 сентября в итальянском Виареджо. Сбор в Баку является важным этапом подготовки команды к старту в соревновании.