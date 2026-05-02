Лачин является одним из примеров внедрения "зеленой" политики.

Как передает Day.Az, об этом сказал в субботу Trend посол Молдовы в Азербайджане Александр Есауленко в рамках визита в Восточный Зангезур и Карабах.

"Очень приятно видеть масштабные инфраструктурные проекты, реализуемые здесь. Это касается как дорожной инфраструктуры, так и создания комфортных условий для жизни людей, в том числе для жителей, которые исторически проживали в этом регионе и имеют возможность вернуться в свои дома, уже полностью восстановленные с применением современных технологий",- сказал посол.

Есауленко отметил, что Лачин является одним из тех примеров внедрения "зеленой" политики. "Здесь абсолютно чистый воздух, прекрасная экология. Все организовано на высочайшем уровне",- добавил дипломат.

Отметим, что 1 мая начался визит представителей аккредитованного в Азербайджане дипломатического корпуса в Восточный Зангезур и Карабах в сопровождении помощника Президента Азербайджана - заведующего отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмета Гаджиева.

В поездке принимают участие более 150 послов, дипломатов, военных атташе и других представителей, представляющих в общей сложности 62 страны и международные организации.

Данный визит является двадцать первым по счету посещением освобожденных от оккупации территорий представителями дипломатического корпуса. Подобные поездки имеют важное значение для формирования объективного представления о масштабах реализуемых проектов и достигнутых результатах на освобожденных от оккупации территориях.

Во второй день визита в экономические районы Карабаха и Восточного Зангезура представители дипломатического корпуса прибыли в Лачинский район.