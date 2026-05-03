Азербайджанские дзюдоисты завоевали медали на трех различных турнирах

Азербайджанские дзюдоисты завоевали в общей сложности 5 медалей на 3 различных турнирах, в которых они участвовали сегодня.

Как передает Day.Az, юные дзюдоисты завоевали 3 награды на Кубке Европы, который стартовал в Стамбуле, Турция. Нихад Мамишов (66 килограммов) победил всех своих соперников и завоевал первое место на турнире. Айхан Мирзазаде (60 килограммов) и Садиг Исгандерли (66 килограммов) заняли третье место.

Азербайджан с 1 золотой и 2 бронзовыми наградами занял 3-е место в общем командном зачёте среди 27 стран, а в соревнованиях среди юношей - 2-е место.

Юношеская сборная Азербайджана по дзюдо завоевала медаль в первый день Кубка Европы, проходившего в Тбилиси, столице Грузии. Фарид Рзазаде (50 килограммов) победил всех своих соперников и завоевал первое место. В финале азербайджанский спортсмен одержал победу над Арменом Матевосяном из Армении.

Рашид Мамедалиев (73 килограмма) завоевал бронзовую медаль на турнире "Большой шлем", проходившем в Душанбе, столице Таджикистана. Это первая медаль для сборной Азербайджана на этом турнире.