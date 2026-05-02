"Крылья галлюцинаций" Армана Татояна: за кого он держит граждан своей страны?

Автор: Акпер Гасанов

Если кто-то хочет увидеть, как выглядит окончательно окрепший, забронзовевший маразм, то ему нужно прямо сейчас паковать чемоданы и отправляться в Армению. Там на финишную прямую выходит агитационная кампания политических сил, рвущихся в новый состав Национального Собрания. В связи с чем, ежедневно звучат заявления, ознакомившись с которыми понимаешь, что галлюцинации в РА зачастую являются заменой здравому смыслу и элементарной адекватности.

Очередное подтверждение тому - поразительной глупости заявления, сделанные руководителем партии "Крылья единства" Арманом Татояном на встрече с делегацией ЕС. Но прежде чем перейти к обсуждению неизлечимой болезни этого персонажа, укажу на то, что буквально вчера некий армянский социолог Арам Навасардян поведал данные свежего опроса, сделанного им.

Так вот за партию "Крылья единства", согласно данному отчету, если бы выборы прошли в следующее воскресенье, проголосовали бы всего 4,2%. Напомню, что в Армении изменили проходной барьер: для партий он снижен с 5% до 4%,. То есть, в прежний состав парламента Армении эта партия не прошла бы. Да и сейчас ее рейтинг болтается на грани минимального порога. То есть, перед нами партия-лилипут. Но вот амбиции у ее руководителя гигантские! Да, А.Татоян мечтает сесть в кресло премьер-министра Армении. Как видим, в реальности, у него есть большие шансы сесть на нечто иное.

Так или иначе, но обладатель политических "крылышек" пожаловался европейцам на..." внешнее вмешательство со стороны Азербайджана в парламентские выборы в Армении". Да, именно так. После чего, погружая европейцев в пучину своих комплексов и на дно своей галлюцинации, Татоян изрек, что "сам Никол Пашинян превратил азербайджанские угрозы в фактор на выборах в Армении и использует их против оппозиции и избирателей".

Что тут сказать? Врачей вызывать уже поздно, ибо медицина тут бессильна. Да, можно напомнить о том, что ни одно официальное лицо в нашей стране никак и никогда не вмешивалось во внутриполитические процессы в Армении. В том числе и потому, что у нас просто нет такой возможности! Или Татояну уже мерещатся агитации на азербайджанском языке в пользу того или иного армянского кандидата, да еще и на просторах Армении?!

Что до Пашиняна, то мы же помним, что в разное время он делал разные заявления. И фраза про то, что "Карабах - это Армения и точка" вылетела из уст не Ким Кардашьян, а именно Никола Воваевича. И на Джыдыр Дюзю в пьяном угаре танцевал вовсе не Арман Татоян, а также Пашинян. И ракеты по мирным азербайджанским городам в ходе 44-дневной войны 2020 года, летели с его Пашиняна, согласия.

Да, сделав ставку на военное удержание временно оккупированных территорий нашей страны, Пашинян проиграл. Как проиграл бы любой иной политик, оказавшийся на его месте. Но единственное отличие Пашиняна от всей этой массы состоит в том, что он признал новые реалии публично. Он понял, что согласие на мирную повестку, предложенную Азербайджаном, сулит Армении больше благ, чем дальнейшая конфронтация.

Она просто бессмысленна с учетом экономических, военных и демографических возможностей наших стран. Она глупа и, исходя из принципа вывода Армении из самоизоляции. Собственно, США и ЕС также приветствуют мирную повестку, реализуемую Азербайджаном и Арменией. Но тут вылезает Татоян с его "крылышками" и жалуется на то, что повестка мира, продвигаемая Пашиняном, мешает "реваншистам" реализовывать свои планы.

Абсурд? Конечно. Доведенный до степени анекдота утверждением о том, что наша страна как-то во что-то в Армении вмешивается. Хотя, если разобраться, Татоян признался в поразительной слабости армянского государства, в отсутствии у него элементарных, мизерных составляющих независимости и самостоятельности. Получается, что любая страна мира может добиться того, что премьер-министром Армении станет ее ставленник. Ну и как с этим жить гражданам Армении?!

При этом, поток умозаключений Татояна завершается поистине уникальной, с учетом всего им ранее сказанного, фразой: "Информируем армянское общество, что будем последовательны в том, чтобы в Армении была власть, не имеющая внешних зависимостей". Ара, ты же сам только что признал, что Армения настолько уязвима, что уже якобы воздействию извне подвергается! Нет, просить Татояна или крест снять, или трусы надеть не имеет смысла. Он - из той категории лиц, которые считают, что возможен такого рода синтез с крестом, без исподнего, и в политическом публичном доме. Но вот за кого он держит европейцев и граждан Армении - вопрос открытый.