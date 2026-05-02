Apple столкнулась с десятками судебных исков

Компания Apple столкнулась с более чем 30 судебными исками от пользователей, которые утверждают, что стали жертвами слежки с использованием трекеров AirTag. Иски, как пишет MacRumors, были поданы после того, как в 2022 году похожее дело не получило статус коллективного, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Истцы заявляют, что компания выпустила AirTag, осознавая риски его использования злоумышленниками для слежки, давления и контроля над людьми. В материалах дел указывается, что на момент запуска устройства в 2021 году у Apple не было достаточных механизмов защиты, а сама компания, по данным документов, понимала, что существующие меры способны лишь сдерживать злоупотребления, но не предотвращать их полностью. Сообщается, что с апреля 2021 года по апрель 2024 года Apple получила более 40 тысяч жалоб, связанных со сталкингом.

В исках также отмечается, что использование AirTag значительно упростило и расширило возможности отслеживания местоположения. Среди упомянутых случаев - инциденты, закончившиеся насилием. Устройство работает через сеть Find My, которая использует находящиеся поблизости гаджеты для передачи данных о местоположении владельцу трекера.

Apple внедрила ряд мер против слежки, включая уведомления о неизвестном устройстве, однако заявители считают их недостаточными. В частности, указывается на задержку уведомлений от четырех до восьми часов, а на раннем этапе они могли приходить только спустя 72 часа. Кроме того, один из способов обнаружения AirTag - звуковой сигнал - может быть устранен, а на онлайн-площадках продаются модифицированные версии без динамика.

Каждый иск сопровождается личной историей пострадавших, которые требуют компенсацию ущерба, штрафные выплаты, оплату судебных издержек, а также запрет на предполагаемые незаконные практики.