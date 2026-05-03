Сегодня состоится первый этап вступительного экзамена в резидентуру

3 мая Государственный экзаменационный центр Азербайджана проведёт первый этап вступительного экзамена в резидентуру (оценка знаний по базовым дисциплинам, первая попытка).

Как сообщили Day.Az в центре, в экзамене примут участие 1702 кандидата. Из них 1308 будут сдавать экзамен на азербайджанском языке, 394 - на русском.

Среди подавших заявления 700 мужчин и 1002 женщины. 301 человек - выпускники текущего года, 760 - выпускники прошлых лет. 641 кандидат - студенты, которые окончат обучение в последующие годы. 21 участник - иностранные граждане.

Экзамен пройдёт в Баку и Нахчыване.

Начало - в 10:00, продолжительность составит 2 часа 30 минут. Допуск участников в экзаменационные здания завершится за 15 минут до начала экзамена.

Кандидаты должны иметь при себе следующие документы:

-оригинал документа, удостоверяющего личность;

-пропускной экзаменационный лист.

Для проведения экзаменов выделены 7 экзаменационных зданий, 19 руководителей экзамена, 7 общих руководителей, 152 наблюдателя, 19 сотрудников пропускного режима (охраны) и 7 представителей зданий.