В Европе заявили о приходе к точке невозврата в отношениях с США
Президент Сербии Александр Вучич в интервью Informer TV заявил, что отношения США и Европы пришли к точке невозврата.
"Очевидно, что интересы больше не совпадают, и мы пришли к некой точке невозврата. Теперь важно только, чтобы эти отношения не стали плохими", - подчеркнул политик, передает Day.Az.
Вучич добавил, что Европе необходимо сохранять со Штатами рабочие отношения. Он также назвал серьёзными заявления президента США Дональда Трампа о выводе американских войск из Европы.
Сербский лидер считает, что для экономики и политики его страны не будет ничего хорошего от подобных перемен и усиления международной напряженности.
