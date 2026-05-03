Сэр Алекс Фергюсон госпитализирован

Бывший главный тренер и легенда "Манчестер Юнайтед" Алекс Фергюсон попал в больницу перед матчем 35-го тура английской Премьер-лиги, в котором "красные дьяволы" принимали "Ливерпуль".

Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, Фергюсон находился на "Олд Траффорд", когда ему стало плохо. Скорая помощь доставила шотландца в больницу.

Матч между командами закончился со счетом 3:2 в пользу хозяев поля.