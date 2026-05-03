Жителей Эстонии начали предупреждать о беспилотной угрозе

Министерство внутренних дел Эстонии сообщило в Facebook, что в ночь на 3 мая из-за спецоперации на Украине существовала вероятность попадания беспилотников в воздушное пространство республики. Ведомство направило предупреждение жителям Выруского и Ида-Вируского уездов, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Как отметили в МВД, потенциальная угроза миновала, однако в ведомстве разъяснили разницу между двумя уровнями опасности. При "потенциальной воздушной угрозе" беспилотники могут войти в зону, но непосредственной опасности для жизни нет.

"Продолжайте заниматься своими повседневными делами, но будьте внимательны к тому, что происходит в воздухе, когда вы выходите на улицу. Если вы видите дрон, укройтесь (например, в ближайшем помещении)", - сообщили в МВД Эстонии.

В ведомстве добавили, что режим "Воздушная угроза" объявляется, когда опасность становится непосредственной - под угрозой оказываются здоровье, жизнь и имущество людей. В этом случае нужно немедленно следовать инструкциям и укрыться в любом ближайшем помещении.