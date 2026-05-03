Робот едва не избил людей во время шоу в Китае

Робот "сошел с ума" и едва не избил людей во время шоу в Китае.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Инцидент с гуманоидным роботом Unitree произошел во время праздничных выступлений в одном из центральных парков Пекина. Робот должен был принять участие в танцевальном номере, однако что-то пошло не так: внезапно он начал странно двигаться и хаотично размахивать руками и ногами рядом с другими участниками. В итоге железного "дебошира" пришлось усмирять организаторам.