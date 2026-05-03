Европа может начать блокировать VPN-сервисы
Власти Европейского союза (ЕС) намерены усложнить доступ детей через VPN к запрещенному контенту в сети. Об этом в соцсети X сообщила исполнительный вице-президент Еврокомиссии (ЕК) по технологическому суверенитету Хенне Вирккунен, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
"Сервисы VPN не должны позволять обходить систему", - написала она.
По словам Вирккунен, в настоящий момент ведомство находится в поиске более устойчивых решений, чтобы исключить доступ несовершеннолетних на запрещенные сайты.
