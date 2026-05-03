Азербайджанский музыкант Агарагим Гулиев стал артистом Altus Flutes

Азербайджанский музыкант, флейтист Агарагим Гулиев стал артистом Altus Flutes.

Как передает Day.Az, Агарагим Гулиев является сооснователем дуэта Avey вместе со своим коллегой Эльданизом Алекперзаде, а также создателем продакшена классической музыки AGRecords.

Статус амбассадора такого уровня является высочайшей оценкой его артистизма и профессионализма.

Это не только значительное достижение в его профессиональной карьере, но и важное событие для академической музыкальной культуры Азербайджана.

Отметим, что А. Гулиев - известный азербайджанский флейтист, внёсший значительный вклад в развитие классической музыкальной культуры. Он родился 25 сентября 2000 года в Баку. С раннего возраста проявлял глубокий интерес к музыке, в особенности к фортепиано и флейте, что определило его дальнейший профессиональный путь.

В течение своей карьеры Гулиев получил признание за тонкие и выразительные интерпретации как классического, так и современного репертуара. Он успешно выступает как с сольными программами, так и в сотрудничестве с оркестрами и камерными ансамблями.

Его исполнение отличается насыщенным, чистым звучанием, безупречной фразировкой и глубоким эмоциональным погружением в музыкальный материал. Одним из ключевых направлений его творческой деятельности является популяризация азербайджанской классической музыки на международной сцене. Он регулярно участвует в престижных концертах и фестивалях по всему миру, представляя богатое музыкальное наследие Азербайджана.

А.Гулиев исполняет произведения на флейте ALTUS A907 (с головкой Britania silver).