Air Serbia запустила прямые рейсы между Баку и Белградом

Авиакомпания Air Serbia официально объявила об открытии прямого авиасообщения между Баку и Белградом.

Как передает Day.Az, об этом говорится в публикации Air Serbia в социальных сетях.

Новый маршрут рассматривается как новый этап в развитии сотрудничества между Азербайджаном и Сербией.

Рейсы будут выполняться дважды в неделю: из Белграда - по средам и воскресеньям, из Баку - по четвергам и воскресеньям.

В церемонии отправки первого рейса из Белграда приняли участие посол Азербайджана в Сербии Камиль Гасанов, представители правительства Сербии - министр строительства, транспорта и инфраструктуры Александра Софрониевич, министр спорта Зоран Гаич, министр культуры Никола Селакович, а также руководство Air Serbia, представители СМИ и другие гости.