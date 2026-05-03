В США заявили, что обвиняемый в покушении на Трампа не страдает психическими расстройствами

Обвиняемый в покушении на Президент США Дональда Трампа не страдает психическими расстройствами.

Как передает Day.Az, об этом заявила генпрокурор округа Колумбия Джанин Пирро в интервью телеканалу CNN.

"Действительно ли он хотел убить президента? Могу сказать, что мы сможем доказать это вне всякого сомнения. Единственный вопрос, который может возникнуть у людей: не сошел ли он с ума? Он далеко не безумен. Он гениален. У него есть степень магистра. Он работал в лаборатории реактивного движения NASA. Это человек, у которого не было психотического срыва", - добавила она.

Инцидент со стрельбой произошел 25 апреля в столице США в гостинице Washington Hilton на ежегодном приеме Ассоциации корреспондентов, аккредитованных при Белом доме, на котором присутствовала вся верхушка американской администрации. В результате пострадал охранник из числа сотрудников Секретной службы США. Стрелявший был задержан, им оказался 31-летний американец из штата Калифорния Коул Томас Аллен. Как затем выяснилось, он заранее снял номер в гостинице Washington Hilton и смог пронести туда оружие, в том числе огнестрельное.