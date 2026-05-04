https://news.day.az/world/1832111.html В США заявили, что переговоры с Ираном все еще продолжаются США все еще продолжают вести переговоры с Ираном по мирному урегулированию конфликта. Как передает Day.Az, об этом заявил спецпосланник президента США Стив Уиткофф телеканалу CNN. "Мы ведем общение", - сказал он в ответ на соответствующий вопрос. Ранее мы сообщали, что Трамп назвал неприемлемым новое предложение Ирана по урегулированию.
