В США заявили, что переговоры с Ираном все еще продолжаются

США все еще продолжают вести переговоры с Ираном по мирному урегулированию конфликта.

Как передает Day.Az, об этом заявил спецпосланник президента США Стив Уиткофф телеканалу CNN.

"Мы ведем общение", - сказал он в ответ на соответствующий вопрос. 

Ранее мы сообщали, что Трамп назвал неприемлемым новое предложение Ирана по урегулированию.