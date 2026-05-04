Какой будет погода в Азербайджане завтра?

В Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков.

Как сообщили Day.Az в Национальной службе гидрометеорологии, однако к ночи в отдельных местах возможны кратковременные дожди. Будет дуть умеренный северо-восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит от +10 до +13°, днем от +15 до +19°. Атмосферное давление повысится с 757 до 760 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 65-75%.

В районах Азербайджана местами ожидаются периодические осадки. В отдельных пунктах возможны интенсивные дожди, грозы, град, в высокогорных районах - снег. В некоторых местах прогнозируется туман. Будет дуть умеренный западный ветер.

Температура воздуха ночью составит от +10 до +14°, днем от +18 до +23°, в горах ночью от +3 до +8°, днем от +12 до +17°.

Отметим, что с текущей погодой можно ознакомиться на Weather.day.az