Важная новость для любителей электросамокатов

В Баку увеличивается использование индивидуальных мобильных средств, характерных для современных городов, что в целом является положительной тенденцией. Однако при использовании электросамокатов и других подобных средств передвижения нередко не соблюдаются правила дорожного движения, что недопустимо с точки зрения безопасности и вызывает обоснованное недовольство у других участников движения.

Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении Главного управления Государственной дорожной полиции.

Согласно информации, среди наиболее распространенных нарушений, допускаемых пользователями самокатов, отмечаются движение вдвоем на одном самокате, передвижение на высокой скорости по тротуарам и пешеходным зонам, игнорирование требований светофоров и дорожных знаков, движение в темное время суток без предупреждающих огней или светоотражающих элементов, а также участие в дорожном движении несовершеннолетних и лиц без необходимых навыков управления.

В ведомстве подчеркнули, что подобные нарушения влекут не только административную ответственность, но и создают реальную угрозу дорожно-транспортных происшествий с тяжёлыми последствиями.

В Главном управлении напомнили, что независимо от вида транспорта каждый участник обязан знать и соблюдать правила дорожного движения. Лица, управляющие самокатами и другими малогабаритными электрическими средствами передвижения, являются полноценными участниками дорожного движения и, как и другие водители, должны безусловно соблюдать установленные правила.