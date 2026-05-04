Вспышка хантавируса на круизном лайнере привела к гибели трех человек

На круизном судне MV Hondius, следовавшем из Аргентины в сторону Кабо-Верде, произошла вспышка хантавируса.

Как передает Day.Az со ссылкой на Sky News, в результате инцидента погибли 3 человека, еще несколько пассажиров и членов экипажа находятся под наблюдением врачей.

Судно совершало маршрут через Атлантику с остановками на острове Святой Елены и острове Вознесения.

Отметим, что хантавирус - редкое заболевание, которое обычно передается через контакт с грызунами. Оно может вызывать тяжелые поражения легких и имеет высокий уровень смертности в тяжелой форме.