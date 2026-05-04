Стало известно, почему Зидан не возглавил "Реал"

Мадридский "Реал" рассматривал вариант с возвращением Зинедина Зидана на пост главного тренера.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, клуб связался со специалистом в декабре 2025 года, когда командой еще руководил Хаби Алонсо. Тогда руководство "сливочных" планировало смену тренера, однако не смогло оперативно найти замену.

Отмечается, что в "Реале" хотели видеть Зидана у руля команды в третий раз. Сам специалист положительно отнесся к возможному возвращению, но отказался, поскольку уже достиг договоренности о работе со сборной Франции.

В итоге Алонсо продолжил работу до января, после чего его сменил Альваро Арбелоа.

Напомним, что Зидан возглавлял "Реал" в 2016-2018 и 2019-2021 годах, трижды выиграв с командой Лигу чемпионов.