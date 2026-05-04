Этим пенсионерам повысят выплаты дважды

В Азербайджане в этом году предусмотрена возможность двойного увеличения пенсий для граждан, которые после выхода на пенсию продолжают трудовую деятельность.

Как сообщает Day.Az, об этом написал в социальных сетях член комитета Милли Меджлиса по труду и социальной политике, депутат Вугар Байрамов.

Он напомнил, что согласно действующему законодательству, после назначения пенсии по возрасту и при дальнейшем трудоустройстве пенсия пересчитывается и дополняется за счет накопленного пенсионного капитала. Перерасчет производится спустя шесть лет, когда на индивидуальном счете учитывается 90% уплаченных обязательных государственных социальных страховых взносов.

Накопленный пенсионный капитал делится на 72, после чего определяется новый размер выплаты.

По словам депутата, в этом году работающие пенсионеры могут получить сразу два повышения. Сначала их пенсия индексируется на 9,3%, а затем, после завершения шестилетнего трудового периода, производится дополнительный перерасчет.

"Например, гражданину была назначена пенсия по возрасту 1 мая 2020 года, и он продолжил работать. К концу 2025 года размер его пенсии составил 800 манатов. С 1 мая 2026 года пенсия пересчитывается, поскольку завершился шестилетний период работы. За это время на его индивидуальном счете накопилось 25 200 манатов пенсионного капитала (с учетом 90% страховых взносов). Эта сумма делится на 72, и к пенсии добавляется 350 манатов. Кроме того, пенсия была проиндексирована на 9,3%, что дало ещё 74,4 маната. В итоге размер пенсии составляет 1224,4 маната", - отметил В. Байрамов.

Депутат добавил, что работающие пенсионеры, у которых в этом году завершается шестилетний период трудовой деятельности, смогут одновременно воспользоваться и индексацией, и перерасчетом пенсии.