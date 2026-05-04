Евросоюз нуждается в Турции больше, чем Анкара в нем

Европейский союз сегодня нуждается в Турции больше, чем Анкара в нем.
Как передает Day.Az, об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган по итогам заседания кабинета министров под его председательством, трансляцию которого вел телеканал TRT Haber.
"Сегодня потребность Европы в Турции выше, чем потребность Турции в Европе. В дальнейшем эта зависимость будет только расти", - подчеркнул глава государства, комментируя затянувшийся процесс евроинтеграции Анкары.
Эрдоган отметил, что в последнее время в Европе активизировались дискуссии о месте Турции на континенте. По его словам, вопрос следует ставить иначе: речь идет не о том, где находится Анкара, а о том, какое место в будущем мире намерен занять Брюссель.
"Уже очевидно, что Европейский союз без полноценного участия Турции не сможет стать ни глобальным игроком, ни центром притяжения", - заявил турецкий лидер.
Он также указал на сохраняющуюся, по его мнению, стратегическую недальновидность ЕС в отношении Турции. При этом Эрдоган подчеркнул, что современная Турция существенно изменилась, а мировой порядок больше не ограничивается влиянием западных стран.
