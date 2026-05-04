"Кяпаз" предложил новый контракт защитнику Рауфу Гусейнли

Футбольный клуб "Кяпаз" намерен сохранить в составе защитника Рауфа Гусейнли и предложил игроку новое соглашение.

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на sport24.az, выступление 26-летнего футболиста в текущем сезоне удовлетворяет руководство клуба и главного тренера Азера Багирова.

Отметим, что Гусейнли в нынешнем розыгрыше Премьер-лиги провел 21 матч в составе "Кяпаза" и отметился 5 забитыми мячами - результативный показатель для игрока оборонительной линии.